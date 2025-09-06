フラワーショーに登場したケント公爵夫人＝２０００年５月/Colin Davey/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）英王室は５日、英国でも特に愛された王族の一人、ケント公爵夫人が近親者に囲まれ死去したと明らかにした。９２歳だった。亡くなったのは４日。王室の声明は「深い悲しみとともにケント公爵夫人の死去を発表する」と述べ、「公爵夫人は昨夜、ケンジントン宮殿で家族に囲まれながら安らかに息を引き取った」と続けた。チャール