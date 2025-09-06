歌手の水前寺清子（79）が6日、自身のブログを更新。肺炎のため、4日に82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）への思いをつづった。「橋幸夫先輩の訃報を受け大変ショックです今もステージに立たれ歌う姿をテレビで観て応援していました」と突然の訃報に悲しむ様子を見せた。続けて「夢のステージでご一緒させて頂いた時も橋先輩から楽屋に顔を出してくださり『チータ！元気か？』と声を