【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】沢口靖子が大御所女優を怒らせた若い頃…新ドラマ主演で科捜研は終了か？女優の吉田羊がトーク番組で、先輩の三浦友和（73）について「先日、（俳優仲間で）ご飯会を開いて、お店も友和さん自ら予約してくださって、最後はさらっと支払いをしてくださるんです。本当にすてきです」と語っていた。その発言が記事になっていたが、なんとなく“違和感”を持ってしまった。当然のことながら、