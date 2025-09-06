輸出用アンカーチェーンを製造する青島錨鎖の作業員。（８月２５日撮影、青島＝新華社配信／梁孝鵬）【新華社青島9月6日】中国山東省青島市で、船舶などの係留に用いるアンカーチェーンの輸出が伸びている。関連企業が集まる即墨区の産業団地では、海外からの受注に応じた製造が連日進められている。即墨区のメーカーは技術革新を進め、自社ブランドの競争力を高めながら海外市場を積極的に開拓している。今年は生産・販売とも