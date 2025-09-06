竹を食べるシャンシャン。（８月２５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都9月6日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が両手で竹を割りながら食べる姿が撮影された。