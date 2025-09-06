◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）井上温大投手が２回に追加点を許した。先頭のチェイビス内野手に中前打、加藤匠馬捕手に左前打され無死一、二塁。送りバント失敗の後、岡林勇希外野手の右前打で１死満塁となり、田中幹也内野手に左前タイムリーを打たれ４点目奪われた。なおも１死満塁が続いたが、上林誠知外野手を空振り三振、１回に２ラン本塁打を打たれた細川成也外野手を三直に仕留め、１