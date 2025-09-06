◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）女子選手で史上６人目の男子レギュラーツアー出場となった川崎志穂（ミツウロコグループホールディングス）は２バーディー、７ボギー、２ダブルボギーの９オーバー７９で回り、通算１９オーバーで最下位の１１６位でホールアウトした。出だし１、２番で連続ボギーを打った後、３番パー４は第２打を２メート