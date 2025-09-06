指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）が5日、公式サイトを更新。メンバーの菅波美玲（25）のプライベート画像公開について言及した。【画像】≠MEの菅波美玲発表で「いつも応援していただいている皆様へ」と題し、「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。「