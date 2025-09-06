（台北中央社）江啓臣（こうけいしん）立法院副院長（国会副議長）は5日、訪台した滝波宏文農林水産副大臣と面会し、台日は引き続き半導体や人工知能（AI）、エネルギーなどの新興分野で協力を深め、高度な相互補完性を発揮すべきだとの認識を示した。江副院長は、台日は緊密なつながりを持つ議会交流だけでなく、人的往来も多く、昨年台湾から訪日した観光客は延べ604万人に達し、相互訪問者数は延べ730万人を超えたとあいさつ。