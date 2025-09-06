写真家の山岸伸氏による写真展「西田敏行 Since 1980～」が、10月17日（金）からキヤノンオープンギャラリーで開催される。 2024年に亡くなった俳優の西田敏行氏を、1980年から映画やドラマなどの現場で撮影した作品約50点を展示する。 テレビや映画では見られない柔和な笑顔や真剣なまなざしをとらえた写真を通して、西田氏の素顔に触れられる内容となる。 会場 キヤノンオープンギャラリ&