北海道名寄警察署は2025年9月6日、札幌市東区の会社員の男（30）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年8月21日午後3時半ごろ、北海道留寿都村泉川の工事現場においてダンプカー（400万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、ダンプカーのドアの鍵は開いていて、車内に車の鍵が置いてあったということです。男は2025年8月24日にも名寄市内で自転車を窃盗した疑いと美深町内で無銭飲食をした疑いで