中国では今年、「縫いぐるみチャーム」人気が勢いを見せている。街の中を歩くと、さまざまな縫いぐるみチャームをぶら下げたバッグや大量の缶バッジなどで装飾した痛バッグを持っている若者をしょっちゅう見かける。哪吒（ナーザ）といった人気キャラクターから、各種オリジナリティーあふれるデザインのかわいい縫いぐるみチャームに至るまで、いずれも若者の「オシャレな合言葉」となっており、それを見ると、その若