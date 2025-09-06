Photo: mio ROOMIE 2025年7月19日掲載の記事より転載 PCにライト、充電器……どうしてもケーブルが増えがちなデスク周り。ホコリが溜まったり、デスクに座ると足にコードが当たったりと、どうしてもごちゃごちゃしてしまいます。そこで取り入れた山崎実業のラックは、整理できるだけではなく挿し替えまで簡単なのです！デスクの天板につける「ラック」