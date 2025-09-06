大阪・関西万博の公式グッズの販売が、１０月１３日の閉幕後も継続される見通しとなった。公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインした商品を中心に売れ行きが伸びており、日本国際博覧会協会（万博協会）側とライセンス契約を結ぶ企業が、販売期間の延長に向けて協議を始めている。万博の運営収支は黒字化する公算が大きいが、さらに収益を押し上げそうだ。公式グッズは契約を結んだ約３７０社が手がけており、ミャクミャ