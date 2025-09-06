◇MLB ジャイアンツ8-2カージナルス(日本時間6日、ブッシュ・スタジアム)MLBナ・リーグ西地区では、ジャイアンツがドジャースやパドレスを猛追しています。地区3位のジャイアンツはカージナルスと対戦。初回からラファエル・ディバース選手とウィリー・アダメズ選手の2者連続ホームランが飛び出すなど、計18安打8得点で圧倒。5連勝を飾りました。チームは直近12試合11勝と絶好調。今季72勝69敗の貯金3としました。一方、首位ドジャ