米ハワイ在住で、前向きな生き方を手助けするライフコーチの資格を持つＭａｒｉｓｓａ（マリサ）が、８月２３日に初の著書「ミセスメンヘラトラウマはスーパーパワーに変えられる」を出版した。精神科医など、専門家による一般的な自己啓発本とは違った一冊。Ｍａｒｉｓｓａ自身が過去にトラウマやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）、ＡＤＨＤ（多動や注意欠如などの発達障害）を抱え、それを乗り越えた経験を持つ当事者