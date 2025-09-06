トルコ・イスタンブールの動物園で人気のヒグマが体調不良で病院に搬送され、話題となっている。体重約300kgに及ぶヒグマは大量の麻酔でCT検査を受け、結果的に胃に問題が発見された。飼育員によると、胃にガスが溜まっていたことが原因とみられ、現在は元気を取り戻した。おとなしいヒグマの「オカン」トルコ・イスタンブールの動物園で3日、FNNのカメラが撮影したのは、大きなクマの姿だ。スタッフは取材の中でクマのボディーに