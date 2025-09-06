ACミランで活躍するアルジェリア代表は新天地が決まったようだ。6日、クロアチアのディナモ・ザグレブはクラブ公式サイトでACミランに所属する27歳のアルジェリア代表MFイスマエル・ベナセルをレンタル移籍で獲得したことを正式に発表した。2019年8月にエンポリからACミランに完全移籍を果たしたベナセルは公式戦通算179試合に出場し、8ゴールを記録するなど加入以降は主力として活躍。しかし昨季はシーズン途中でマルセイユへレン