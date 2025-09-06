大相撲の関脇・霧島（音羽山）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古に出向いた。関取衆の申し合い稽古では、同じく出稽古に来た幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）といきなり連続で７番。最後の２番は「待ったなしで」と自ら声を掛け、息を切らしながら連続で相撲を取った。その後も幕内・若元春（荒汐）らと申し合いで汗を流し、計１５番で１２勝３敗。「いい稽古ができたと思う。番数は少ないが、一番一番しっかり取れた」と充実し