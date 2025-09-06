料理研究家の桜井奈々が5日に自身のアメブロを更新。ハワイで父親が財布を紛失したハプニングを明かした。【画像】料理研究家・桜井奈々、沖縄旅行での家族3ショットこの日、桜井は「時差ボケをアドレナリンでごまかすハワイ一日目 事件は早速起きた。笑 眠気もすっとぶ、タイトルお財布がない」と切り出し「ハワイで父と合流してランチしたのですが」「この後、、まさかの父が！笑 お財布がないと言い出し我が家、大パニック