◆パ・リーグオリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）災害救助犬のアッシュ（雌、オーストラリアン・シェパード、７歳）と、災害救助犬訓練士の中野汀彩（なぎさ）さんが、大阪の街を明るくすることに貢献した地元のヒーローが始球式を行う「なにわのＨＥＲＯ特別始球式」に登板した。この日はアッシュがマウンドに立ち、中野さんは捕手役。「ワン！」とほえたアッシュがボールをくわえてホームに駆け出し、見事に“