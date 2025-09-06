◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）３２歳の誕生日を迎えた中日のジェイソン・ボスラー内野手が１３号ソロのバースデーアーチを放った。初回、４番・細川の１６号２ランで先制した直後だった。スタンドからのバースデーソングが響く中、打席に入ると、巨人・井上の１２４キロのスライダーを強振。天井付近まで高く上がった打球は弧を描きながら、飛距離を伸ばし、右翼ポール際に消えた。「誕生日を祝