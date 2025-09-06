女優の二階堂ふみ（30）が6日に都内で行われた、映画「『遠い山なみの光』公開記念舞台あいさつ」に出席。8月10日にお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）との結婚を発表後、初の報道陣の前に登場した。ボルドーのワンピースで登場。左手薬指に指輪はなかった。満席の客席に目を向けながら「お忙しい中、劇場に足を運んでいただきありがとうございます」とあいさつし「皆様のお顔を見ることができてうれしいです