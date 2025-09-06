9月6日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、石田拓郎騎乗の4番人気、ランプローグ（牝2・美浦・矢野英一）が勝利した。クビ差の2着にダノンルミエール（牝2・美浦・国枝栄）、3着に2番人気のレッドアイスピア（牡2・栗東・中竹和也）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ブレイロックホール（牡2・美浦・武井亮）は、5着敗退。【中山3R】ニャンタロウが5馬身差の圧勝1番人気ブレイロッ