9月6日、中山競馬場で行われた3R・2歳未勝利（ダ1800m）は、三浦皇成騎乗の1番人気、ニャンタロウ（牡2・美浦・武市康男）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のアドフランマム（牡2・栗東・本田優）、3着にライトアファイア（牡2・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:55.1（重）。【新馬/阪神6R】大物感溢れる走りで大楽勝…単勝1.1倍マグナヴィクトルが大差V単勝1.8倍の支持2歳未勝利・ニャンタロウと三浦皇成騎手単勝1