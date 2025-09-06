【モデルプレス＝2025/09/06】女優の桜井日奈子が6日、都内で開催された「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社刊）発売記念会見に出席。撮影の様子やお気に入りの1枚、カレンダーの点数について語った。【写真】】桜井日奈子、キャミ姿でプールに 圧巻美ボディ披露◆桜井日奈子、撮影のためボディメイク本作の撮影を行ったのは、ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテル。穏やかで落ち着いた雰囲気の中ほど