20話「おツカレお姉さんと腕のお化け」【漫画】本編を読む「手の描き方が美しすぎる！」と話題の漫画家・小菊路よう(@TheeKick)さんが、今回描くのは「腕のお化け」の話。仕事に悩み、疲れてしまった会社員・梅さんがうまく寝つけずにいると、目の前になんと〈腕のお化け〉が現れた！そんな疲れた会社員・梅さんと色白マッチョな腕のお化けのコンビだったが、どうやら街ではヤバイ魔女がいると噂になっていた。街を脅かす魔女に立