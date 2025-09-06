お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。富士山が大規模噴火した場合のシミュレーション動画について言及した。噴煙が立ち上り、都内にも火山灰が降り注ぐ映像。東京都が公開しており、伊達は「あれ怖くない？都心でも火山灰が10センチ以上積もるみたいな。めちゃくちゃ怖いなと思った。それだ