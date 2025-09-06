俳優の二階堂ふみ（30）が6日、都内で行われた映画『遠い山なみの光』の公開記念舞台あいさつに出席。先月10日にお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）との結婚を発表して以来、初めて公の場に姿を見せた。カメラマンからのフラッシュの嵐を浴びた二階堂は、上映後のファンからの喝采に笑顔で応えた。【別カット】新婚の二階堂ふみ”娘”から花束を贈られたカズレーザーと二階堂は、先月10日に所属事務所やSNSな