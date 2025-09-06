二階堂ふみ（30）が6日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた広瀬すず（27）主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）公開記念舞台あいさつに登壇。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と8月10日に結婚を発表してから約1カ月で初の公の場となった。「こんにちは。皆さんのお顔が見られて、とてもうれしいです」とあいさつ。この日は、ワインレッドの衣装で登場も、薬指に指輪はなかった。「遠い