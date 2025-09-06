Image: Gulikit 贅沢な悩みなことはわかっています。手元にSwtich 2があって、楽しくマリオカートしてドンキーコングしていて、幸せなのは十分承知しています。が、人間とは欲深い。アレがもっとアレならなぁって思っちゃうの。そう…、Switch 2のサードパーティコントローラーって、ほとんどアレがアレじゃないですか？本体起動ボタンがほしい米Gizmodo編集部のKyle Barr記者の贅沢な悩みは