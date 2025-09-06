「中日−巨人」（６日、バンテリンドーム）中日が初回、細川、ボスラーの２者連続アーチで３点を先取した。まずは初回２死一塁で細川が巨人先発・井上の内角低め１４７キロをとらえて左翼スタンド中段へ運ぶ先制の１６号２ランを放った。続くボスラーはこの日が３２歳の誕生日。スタンドにバースデーソングが響く中、甘く入ったスライダーをとらえた打球は右翼ポール付近への１３号ソロとなった。ボスラーは１−０で勝利