大ヒット韓国ドラマ「私の夫と結婚して」で悪女役を演じ、ブレークを果たした女優のソン・ハユン（３８）に関する、学生時代のいじめ暴行疑惑問題が泥沼化している。２０２４年４月、ある番組で「ソン・ハユンのいじめ被害者」と名乗る男性が「ハユンと同級生３人から９０分間の暴行を受け、全治４週間余のけがを負った」「加害者たちは、懲戒委員会で強制転校になった」と暴露。しかし放送直後、ハユン側はこれを「事実無根」