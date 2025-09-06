女優の南果歩（61）が6日、自身のインスタグラムを更新。世界的デザイナーとの2ショットを披露した。南は「TBSラジオ『コシノジュンコ MASACA』」と書き出すと、同番組でパーソナリティーを務めるファッションデザイナー・コシノヒロコさんとの2ショットを公開。3〜4枚目には、TBSの出水麻衣アナウンサーを含める3ショットを投稿した。続けて、番組にゲスト出演したことを明かすと、「デザイナーコシノジュンコ先生と出水