【ニューヨーク、北京共同】ニューヨークの国連本部での23〜29日の国連総会一般討論演説に、北朝鮮が高官を派遣する方向で調整していることが5日分かった。共同通信が入手した国連の5日付の暫定演説者リストによると、29日に北朝鮮の「副大臣級」が登壇する予定だ。北朝鮮から大使以外の外務省高官が出席すれば、米朝対話が続いていた2018年に外相が参加して以来となり異例。北朝鮮の副大臣級には国際機構担当の金先敬外務次官