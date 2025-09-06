メキシコ戦へ向け、最終調整する日本代表＝オークランド（共同）【オークランド（米カリフォルニア州）共同】サッカー日本代表は6日午後7時（日本時間7日午前11時）から米カリフォルニア州オークランドでメキシコ代表と対戦する。5日は試合会場で最終調整し、公開された冒頭では上田（フェイエノールト）堂安（アイントラハト・フランクフルト）らが球回しなどで体をほぐした。世界ランキング17位の日本は同13位のメキシコと通