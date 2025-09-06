立憲民主党の石川香織衆院議員が６日、Ｘで夫の石川知裕元衆院議員の死去を公表した。香織氏は「夫石川知裕が９月６日午前６時４８分旅立ちました。辛い闘病生活でしたが最後まで弱音を吐かず政治家を天職とした石川知裕らしい堂々たる人生の締めくくりでした。私も政治家として母親として、夫の分まで精一杯頑張っていきたいと思います。石川を応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」とポストした。石川さ