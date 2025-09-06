◆イースタン・リーグ楽天―巨人（６日・盛岡）巨人の長野久義外野手が、２戦連続の安打となる適時打を放った。イースタン・楽天戦に「５番・左翼」で先発出場。２点リードの３回１死二塁の好機で、１ボールから楽天先発・辛島の変化球を捉えて中前適時打とし、リードを３点に広げた。適時打は８月２０日の同オイシックス戦（ハードオフ新潟）以来、出場６戦ぶり。直近５試合では９打数４安打となった。