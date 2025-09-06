◇イングランド女子スーパーリーグ開幕節チェルシー 2―1 マンチェスターC（2025年9月5日英・ロンドン）7連覇を狙うチェルシーの浜野まいかがホームで行われたマンチェスター・シティーとの開幕戦で今季初ゴールを決めた。1―0の後半19分に速攻でゴール前に走り込み、右クロスに右足を合わせた。そのままフル出場して2―1の白星発進に貢献。マンチェスターCのGK山下杏也加と長谷川唯もフル出場した。