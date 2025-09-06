大阪・関西万博で披露された「お熊甲祭」＝8月、大阪市此花区の夢洲能登半島地震で被災した石川県七尾市の中島町地区で江戸時代から続く「お熊甲祭」が、大阪・関西万博で“復活”した。昨年は地震に続き奥能登地域の豪雨が重なり、中止を余儀なくされたが、住民らの応援を受けて万博への参加を実現。「地震に負けない」と、復興の道を歩む力強い姿を世界にアピールした。8月27日、万博会場の屋外アリーナ。てんぐの面を着けた