アルビレックス新潟は6日、DF千葉和彦(40)に第2子となる次男が誕生したことを発表した。本人の意向により、誕生日と体重の公表は控えるとしている。千葉はクラブ公式サイトを通じ、「私事で恐縮ですが、このたび第二子となる男の子が誕生しました。無事に息子を出産してくれた妻の、力強さと優しさ、そして温かさに心から感謝しています。私たちの二人の息子を含め、全ての子供たちの未来が明るく、平和であり続ける世界である