株式会社三菱UFJ銀行が、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）との協賛を記念して8月15日（金）から10月15日（水）の期間に新規口座開設キャンペーンを実施することを発表した。 このキャンペーンでは、「口座開設コース」では条件を満たした人全員に、「デビット利用コース」では初めて＆久しぶりの人限定コース、誰でもコースでそれぞれ抽選で1,000名に非売品であるJV