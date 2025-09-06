石川知裕さん元衆院議員の石川知裕（いしかわ・ともひろ）さんが6日午前6時48分、直腸がんのため死去した。52歳。北海道出身。葬儀・告別式は14日午前11時から北海道帯広市、公益社中央斎場で。喪主は妻で立憲民主党衆院議員の香織（かおり）さん。衆院当選3回。2024年に大腸がんを公表し、治療を続けていた。自身が秘書を務めた小沢一郎衆院議員の資金管理団体の政治資金収支報告書虚偽記入事件で10年に逮捕、起訴され、1