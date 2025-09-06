大相撲秋場所（１４日初日・両国国技館）で大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は６日、東京・中央区の部屋の稽古に姿を見せず、５日の横綱審議委員会（横審）による稽古総見に続いて２日連続で稽古を休んだ。師匠の荒汐親方（元幕内・蒼国来）は「昨日は熱を出したので、休ませた。もう大丈夫」と説明。「明日は部屋の稽古が休みなので、明後日の一門の連合から出る」と、８日に行われる予定の時津風一門の連合稽古から稽古