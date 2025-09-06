◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人は井上温大投手が今季５勝目を目指して先発。１回に本塁打２発を許し３点を先取された。１死から田中幹也内野手の当たりは二塁ベースにあたってバウンド変わり遊撃内野安打。２死後、細川成也外野手に打った瞬間にわかる左翼スタンドへの１６号２ラン本塁打を浴び２点。さらに、この日が３２歳の誕生日のボスラー外野手には、２試合連続アーチとなる１３号