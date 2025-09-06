田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝は９月６日、中山６Ｒのパドックで落馬した際に負傷。スマートビガー（牡２歳、栗東・西園正都厩舎、父カリフォルニアクローム）は検査のため、杉原誠人騎手に乗り替わりとなった。その後の２鞍も変更が発表され、１０Ｒのカフェアローロ（牝４歳、美浦・古賀慎明厩舎、父ダンカーク）は内田博幸騎手に。１１Ｒの京成杯ＡＨは現時点で２番人気のコントラポスト（牡５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ル