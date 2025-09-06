今月1日に日本デビューした5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。【写真】美脚スラリ！かわいらしいパフォーマンスを見せたILLIT同イベントに初登場したILLITのステージは「jellyous」で幕開け。