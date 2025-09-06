ものまねタレントの清水アキラさんが自身の公式ブログで、4日に亡くなった橋幸夫さんを悼む思いを投稿しています。 【写真を見る】【 清水アキラ 】橋幸夫さんを悼む「ワカ死んじゃった」気持ち込め公演に「思い切りやって来る」清水さんは「ワカ死んじゃった」と題して、橋幸夫さんの訃報に際した思いを「いきなり涙､､､しばらく呆然､､､」と綴りました。さらに「ワカの話には人の悪口は一切ありませんで､､､」「しかしビック