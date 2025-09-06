［ケアラーの風景ささえるあなたへ］高齢の親（８０歳代）と同居する中高年の子ども（５０歳代）が生活苦に陥り、社会から孤立する「８０５０問題」。背景には、ひきこもりの長期化や就労環境に恵まれなかった「就職氷河期世代」の存在など、様々な要因が複雑に絡む。４年前、「小説８０５０」と題した長編で問題の深刻さを描いた、作家の林真理子さん（７１）に話を聞いた。社会に頼っていい孤立は避けよう「８０５０問題