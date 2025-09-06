「オリックス−日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）試合前の特別始球式に災害救助犬のアッシュが登場。見事にくわえたボールをホームへ届けた。訓練士の中野さんと一緒に登場したのは災害救助犬のアッシュ。世界大会に日本代表として出場した実績もある中、マウンド付近でお利口にお座り。中野さんが「できる？」と問いかけると「ワン、ワン！」と応え大きな拍手がわき起こった。紅林が打席に立つ中、ボールを加えたアッ